Казахстан встречает Wendy’s: 25 ресторанов мирового уровня в партнерстве с Kusto Group

Оно предусматривает расширение продвижения бренда по всей Центральной Азии – к 2030 году общее количество точек в Узбекистане и Казахстане достигнет 45. Рестораны появятся не только в столичном регионе (Нур-Cултан), но и в Караганде, Алматы, Талдыкоргане, Таразе, Шымкенте, Актау, Атырау, Актобе. Американская сеть ресторанов быстрого питания, основанная в 1969 году, отличается высоким качеством продукции и мировым признанием – в настоящее время количество ресторанов, открытых по франшизе, насчитывает более 6 800.

Важной особенностью работы ресторанов Wendy’s является широкое использование местной продукции. По словам Еркина Татишева, главы Kusto Group, это сыграло большую роль в ходе заключения соглашения. “Ключевым преимуществом Wendy’s является гибкость в локализации местных продуктов. Поэтому, пробуя Wendy’s, вы получаете американские стандарты и при этом хорошее качество местных свежих продуктов, доля которых сейчас составляет порядка 60% и будет увеличиваться. Все, что необходимо будет производиться и закупаться здесь, компания будет работать с фермерами и поставщиками Узбекистана и Казахстана. Это очень важно, так как многие аналогичные компании в большинстве ориентированы на импортные продукты”, – отметил предприниматель.

Для казахстанского аграрного сектора, который за последние несколько лет ощутимо «прибавил в весе», появление Wendy’s означает повышение спроса в пределах страны. Особенно это пригодится животноводам – в слогане компании “Home of fresh, never frozen beef since 1969” (“Ресторан, где используется свежая, никогда не замороженная говядина с 1969 года”) заключается вполне очевидный посыл: американские рестораны рассчитывают на высокое качество местного продукта и регулярные поставки.

Казахстану, в свою очередь, есть что предложить. К примеру, компания Kazbeef в 2021 году имеет две откормочные площадки мощностью до 15 000 голов, производя порядка 10 000 тонн говядины в год. Она является частью аграрного подразделения Kusto Group компании Kusto Agro, наладившей не только производство мяса, но и кормов, семян для растениеводства и т.д. Более того, в январе нынешнего года, Kusto Group, международная компания Valmont Industries и Министерство сельского хозяйства РК заключили соглашение о строительстве производства оросительных систем. Они уже доступны в Казахстане – используя современную технику, фермеры могут осваивать куда больше территорий, а также интенсифицировать уже имеющееся производство. В целом, отмечается, что Казахстан имеет огромный потенциал для роста АПК – и теперь у него появилось еще одно перспективное направление для роста.

Потребитель же получает качественное питание мирового уровня. Эбигейл Прингл, Президент, Директор по международному развитию The Wendy’s Company подчеркнула: “Мы рады расширить присутствие Wendy’s в Центральной Азии в партнерстве с опытными франшизополучателями мирового класса, обладающими значительным операционным опытом и знанием особенностей местных рынков, демонстрирующими успешные примеры сотрудничества с международными брендами. Kusto Group и Wissol Group и их владельцы разделяют наши ценности, а также наше стремление к качеству и исключительному уровню обслуживания. Мы искренне верим, что изысканные авторские блюда нашего меню, такие как сделанные на заказ гамбургеры, премиальные куриные сэндвичи, свежие салаты, картофель фри, соус чили и десерты Frosty® найдут отклик у потребителей, которые предпочитают разнообразные и высококачественные блюда по отличной цене”.

На данный момент уже открыты два ресторана в историческом центре Алматы (в ТРЦ MEGA Park и в здании ЦУМа).