Мнение: Делегация Талибана прибыла в Москву

Делегация политического офиса Талибана, который отвечает за политическое представительство террористического движения в катарской Дохе, сегодня прибыла в Москву на переговоры.

Талибы собираются обсудить ситуацию на севере Афганистана и на границе Афганистана и Таджикистана (который уже объявил мобилизацию для укрепления границы).

По заявлению Талибана, они не стремятся к внешней экспансии и захвату власти в Афганистане военным путем. Последнее заявление оказалось особенно ироничным, с учетом того, что за последние 2-3 дня большая часть провинции Герат перешла под контроль Талибана без особого сопротивления.

Формально, талибы не врут, захват страны идет по большей части не силовым путем, так как большая часть районов они занимают без сопротивления. С другой стороны, под Бадгисом https://twitter.com/RisboLensky/status/1413126494155689987 и под Кандагаром, идут вполне себе активные боевые действия, где армия оказывает талибам серьезное сопротивление. Также продолжаются бои за Ислам-Кала https://twitter.com/RisboLensky/status/1413129812185550848 на границе с Ираном – часть пограничников удрала в соседний Иран, но силы спецназа продолжают бои за город. Также армия пока удерживает столицу провинциию.

Фактически, Талибан сейчас берет то, что плохо лежит и то, что правительство Афганистана без внешней помощи не может удержать. Так или иначе, Талибан на границе с Таджикистаном, это часть давно ожидавшейся реальности и РФ разумеется заинтересована в том, чтобы изменения в Афганистане не привели к дестабилизации соседних с ним республик Средней Азии. От Талибана РФ нужны гарантии, что он никуда не полезет. Талибану нужна внешняя легитимность. Где-то вокруг этих тем и будут идти переговоры.



Горит рынок в Бадгисе. В ходе боев есть убитые и раненые среди гражданских.



Митинг в захваченной райцентре.



Трофеи в Бадахшане.



Граница Ирана с Афганистаном. На 8 июля часть границы с Ираном уже контролирует Талибан.

Видео

Захваченное полицейское управление в Герате – https://twitter.com/RisboLensky/status/1413131565735964672

Таможенники в Ислам-Кала уходят в Иран – https://twitter.com/RisboLensky/status/1413154096018645003

Талибы общаются с иранскими пограничниками в Ислам-Кала – https://twitter.com/RisboLensky/status/1413154982006771713

Талибан в Шинданде – https://twitter.com/RisboLensky/status/1413142281498992649

Захваченные грузовики – https://twitter.com/RisboLensky/status/1413022894154817540

Сдача военной базы в Бадгисе. Вид с дрона – https://twitter.com/RisboLensky/status/1413020946768830464

Захваченный райцентр в Забуле – https://twitter.com/RisboLensky/status/1413017653636173824

Захваченная полицейская станция в Лагмане – https://twitter.com/RisboLensky/status/1412651085047779328

Колонна Талибана под Кандагаром – https://twitter.com/RisboLensky/status/1412830973650219010



Схлопывание правительственного контроля.

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