Участниц группы Pussy Riot проверят на причастность к убийству президента Гаити

Правоохранительные органы Гаити подозревают участниц группы Pussy Riot в причастности к убийству президента республики Жовенель Моиза.

В МВД России от властей Гаити поступил запрос по линии Интерпола с просьбой обеспечить явку девушек для проведения допроса и первичных следственных мероприятий. Гаитянские силовики считают, что три участницы группы Надежда Толоконникова, Мария Алёхина и Екатерина Самуцевич в 2012 году совершили религиозно-оккультный обряд с целью устранения президента Моиза.

Следствие полагает, что девушки пытались призвать потусторонние силы для расправы над другим высшим должностным лицом, но в ходе прочтения заклинания была допущена ошибка и с тех пор духи выбирают своей целью случайных глав государств.

Кроме того, как утверждают свидетели, у преступников, напавших на президента Гаити, на голове были балаклавы черного цвета — основной атрибут фанаток Pussy Riot. Также на месте убийства около трупа Моиза обнаружили тексты песен панк-группы и несколько православных икон.

Руководитель главного следственного управления по республике Гаити шаман юстиции 3 класса Жан-Поль Адисабеба заявил, что участницы Pussy Riot на данный момент являются основными подозреваемыми по делу. При этом мотив совершенного преступления остается открытым, добавил следователь.

Российские власти в свою очередь не исключили, что ранее вынесенный приговор участницам группы по статье «Хулиганство» может быть отменен и переквалифицирован как «попытка покушения на жизнь должностного лица». В МИД России решается вопрос об экстрадиции подозреваемых.

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