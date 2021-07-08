 

Путин предложил разрешить Автодору обустраивать прилегающие к дорогам территории

08.07.2021, 18:22, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин предложил наделить «Автодор» правом освоения территорий, прилегающих к строящимся дорогам.

«Что касается экономики, то если бы с самого начала, сразу бы осваивали прилегающие территории, то было бы более эффективно. Мне кажется, «Автодору» надо дать право заниматься этой работой», – отметил Путин на церемонии ввода Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в эксплуатацию, передает ТАСС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, имеет ли президент в виду предоставление различных сервисных услуг. «Да, если бы у них было такое право, они бы это делали. С нуля бы все строили-строили-строили, и сразу бы все получалось. Не нужно быть собственниками», – добавил Путин.

Ранее президент РФ Владимир Путин открыл движение по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги, дав команду на начало проезда по трассе из центрального пункта управления ЦКАД.

ЦКАД, проходящая в 50 километрах от Московской кольцевой автодороги (МКАД), пересекает 13 федеральных дорог. Строительство ЦКАД потребовалось, чтобы разгрузить Москву и МКАД от транзитного транспорта. ЦКАД является первой в РФ дорогой с системой взимания платы «Свободный поток», которая позволяет двигаться без остановки у рамок оплаты. Разрешенная скорость движения – 110 километров в час.



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