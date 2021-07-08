 

Названа возможная дата возобновления чартерных рейсов в Египет

08.07.2021, 18:22, Новости дня
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Чартерные рейсы в Египет могут возобновиться уже в июле, расписание будет сформировано в течение двух недель, сообщила в четверг исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе радиостанции «Говорит Москва».

«Для туризма это очень отрадная новость, которую ждали много лет. Чартерные программы, мне кажется, начнут формировать уже сегодня. Думаю, что в течение ближайшей недели – двух можно будет говорить о сформированном расписании рейсов. Я думаю, уже в июле можно будет вылететь чартерными рейсами в Египет», – передает ее слова ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта.

В АТОР спрогнозировали, что спрос на это направление со стороны российских туристов будет очень высоким.

Напомним, 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.



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