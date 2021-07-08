 

Путин предложил продлить трассу Москва – Казань до Тюмени и Челябинска

08.07.2021, 18:22, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин назвал очень важным проектом для всей страны строящуюся автомобильную трассу из Москвы в Казань и предложил подумать о ее продлении до Тюмени и Челябинска.

«[Трасса Москва – Казань] – очень важный проект для всей страны, не сомневаюсь, что [вице-премьер] Марат Шакирзянович [Хуснуллин] до своей исторической родины, до Казани, точно дорогу доведет. Да?» – приводит ТАСС слова Путина.

Хуснуллин подтвердил, что у него нет «никаких сомнений» в реализации проекта.

«Поскольку Марат Шакирзянович вице-премьер правительства всей Российской Федерации, нам слабо с вами дорогу дотащить до Тюмени, потом до Челябинска и кольцо замкнуть?» – предложил президент.

«Владимир Владимирович, ваше пожелание для нас – закон, все сделаем», – ответил вице-премьер.

Сразу же после открытия заключительного участка ЦКАД, вице-премьер РФ заявил, что трассу М-12 Москва – Казань – Екатеринбург планируется продлить до Тюмени и Челябинска к сентябрю 2024 года.

«Вот эта наша слаженная работа позволяет нам сказать, что мы в 2024 году дойдем и до Екатеринбурга, и до Тюмени, и до Челябинска. То есть мы дойдем уже в 2024 году, причем я считаю, что надо уже к сентябрю заканчивать, когда идет сезон», – сообщил Хуснуллин.

Ранее Владимир Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД.

Напомним, в мае Хуснуллин заявил, что платная трасса Москва – Казань может быть построена на четыре года раньше срока, то есть уже в 2024 году.



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