В Москве возбудили первое уголовное дело о покупке поддельного QR-кода

Полиция Москвы возбудила первое уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК) из-за приобретения поддельного QR-кода, необходимого для посещения мест общественного питания. Об этом, как передает ТАСС, пояснил начальник управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов.

Детали он не уточнил, но добавил, что на рассмотрении в полиции находится «достаточно большое» количество материалов по QR-кодам. По статье о мошенничестве может грозить до двух лет лишения свободы.

По словам Милованова, всего в Москве возбудили 55 уголовных дел по факту подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19 и ПЦР-тестов. «По 32 уголовным делам предметами преступлений являлись сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19, по 16 — справки о результатах ПЦР-тестов, по девяти — справки о медицинском отводе от вакцинации и одно — об отсутствии контактов с инфекционными больными», — сказал он.

Врио замначальника ГУ МВД по Москве Александр Половинка заявил, что полиция обнаружила более 800 сайтов с предложением купить поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 и QR-коды.

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Власти Москвы разрешили посещать веранды ресторанов без QR-кодов до 1 августа. Раньше предполагалось, что посещать летние веранды кафе и ресторанов непривитые москвичи без ПЦР-теста смогут лишь до 12 июля.

С 28 июня заведения общепита Москвы и Подмосковья могут посещать только те, кто «имеет защиту от заболевания»: вакцинированные граждане и те, кто недавно переболел или сделал ПЦР-тест в течение последних трех дней.

Чтобы занять столик внутри бара, кафе или ресторана в столице, нужно получить специальный QR-код. Сформировать его можно с помощью электронной медицинской карты Москвы, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО, на сайте Госуслуги или в регистратуре поликлиники.

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