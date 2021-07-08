 

Ученые обнаружили новые гены, связанные с тяжестью течения COVID-19

08.07.2021, 18:10, Разное
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Авторы новой научной работы пишут, что известные факторы риска, например мужской пол и ожирение, не способны полностью объяснить отличия в тяжести течения COVID-19 у разных людей. В то же время, ранее уже было известно, что генетические особенности человека играют роль в его восприимчивости к респираторным вирусным инфекциям.

Чтобы узнать, как гены влияют на инфекцию SARS-CoV-2, ученые создали международную Инициативу генетики хозяина инфекции COVID-19 (VID-19 Host Genetics Initiative). Исследователи из разных стран работают над сбором и анализом генетической информации. Авторы обзора рассмотрели 46 исследований, проведенных членами Инициативы из 19 стран,. В этих исследованиях участвовали почти 50 тысяч пациентов.

Метаанализ данных выявил 13 новых генов, которые связаны с восприимчивостью людей к COVID-19 и с тяжелым течением этого заболевания. Его авторы обнаружили, что некоторые из этих генов ранее уже были известны своей связью с аутоиммунными и воспалительными болезнями, а также являются факторами риска болезней легких. Часть из них была обнаружена только у определенных популяций людей. Например, два гена, связанные с тяжелой инфекцией, имелись только у выходцев из Восточной Азии. По мнению ученых, это подчеркивает важность глобального подхода к изучению этой проблемы.

Инициатива продолжает свою работу. Ученые ожидают, что исследование даст не только новые данные о механизмах болезни, но и поможет выявить мишени для лекарств против нее. Например, они рассматривают возможность воздействия на механизмы, которые связаны с одним из «опасных генов», FOXP4. В дыхательных путях, он участвует в регулировании деления клеток слизистой оболочки.



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