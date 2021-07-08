 

СБУ сообщила о многомиллионных хищениях в “Киеватодоре”

08.07.2021, 18:08, Новости дня
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По версии следствия, в октябре-ноябре 2020 года “Киевавтодор” провел закупку всесезонных машин для летнего и зимнего содержания дорог. Закупка была осуществлена по завышенным ценам.

“Только этой закупкой “Киевавтодор” нанес ущерб бюджету более чем на 20 млн грн”, – сообщили в СБУ.

Правоохранители провели обыски в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, “Киевавтодоре”, в офисах коммерческих структур и по местам проживания фигурантов дела.

“Были изъяты финансовая документация, электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность”, – сообщили в СБУ.

Контекст:

12  мая в “Киевавтодоре” проходили обыски в рамках досудебного расследования в уголовном производстве. Следственные органы выяснили, что чиновник получил неправомерную выгоду за содействие коммерческой компании в выигрыше публичных торгов в 2019–2020 годах по обновлению дорожной инфраструктуры. Общая сумма выигранных тендеров за этот период составила 1,9 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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