 

Лукашенко заявил о начале “террористической атаки” на Беларусь

08.07.2021, 18:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Стратегическое соперничество сильных мира грозит перейти в иную, более опасную фазу. При этом наблюдается постоянное усиление наступательного потенциала Североатлантического альянса. В непосредственной близости от границ постоянно проводится череда учений натовских войск. Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь”, – утверждает Лукашенко.

По его словам, страны Запада вводят против Беларуси экономические санкции, так как хотят лишить ее суверенитета.

“Вывод абсолютно очевиден. Коллективный Запад продолжает стремиться к установлению своей гегемонии и не отказывается от попыток лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление. Почему нас? Потому что мы всегда были на их пути. Просто мы оказались не в то время и не в том месте, в котором бы им хотелось”, – сказал Лукашенко.

Контекст:

Евросоюз в октябре 2020 года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников.

В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

16 июня 2021 года стало известно, что послы стран Европейского союза утвердили введение санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, после которой спецслужбы Беларуси задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

21 июня Евросоюз утвердил решение о замораживании активов и запрете на выдачу виз в отношении 78 физических и восьми юридических лиц из Беларуси. Среди них – бизнесмены, члены семьи Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военнослужащие. 

24 июня ЕС ввел экономические санкции против Беларуси. Они включают запрет на поставки оборудования, технологий и программного обеспечения для мониторинга и перехвата телефонных разговоров и идентификации пользователей в интернете; запрет поставок товаров двойного назначения и технологий для использования в военных целях; ограничение торговли нефтепродуктами, продуктами с содержанием калия и табачной продукцией; ограничение доступа к финансовым рынкам ЕС; запрет на услуги страхования для белорусского правительства и государственных органов страны и другое.

7 июля вслед за США, Канадой и Великобританией санкции против Беларуси расширила Швейцария.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.10 / В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги

01.12 / “Сочнее груши!”. Астафьева в Доминикане засветила формы в купалнике

30.12 / Погребинский: Зеленскому пора готовиться к импичменту

24.03 / Brabus представило уникальный кабриолет Smart за 4 млн рублей

21.10 / В России блогер избил девушку во время прямой трансляции

31.07 / Дегтярев проверил готовность детского лагеря «Океан» к открытию

26.06 / Петербург возвращается к активной жизни: открывают парки, кафе и спортплощадки

26.11 / Названо число свободных коек для пациентов с COVID-19 в Подмосковье

18.10 / Электрический внедорожник Jaguar I-Pace поступит в Индию в 2021 году

28.06 / Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика