Лукашенко заявил о начале “террористической атаки” на Беларусь

“Стратегическое соперничество сильных мира грозит перейти в иную, более опасную фазу. При этом наблюдается постоянное усиление наступательного потенциала Североатлантического альянса. В непосредственной близости от границ постоянно проводится череда учений натовских войск. Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь”, – утверждает Лукашенко.

По его словам, страны Запада вводят против Беларуси экономические санкции, так как хотят лишить ее суверенитета.

“Вывод абсолютно очевиден. Коллективный Запад продолжает стремиться к установлению своей гегемонии и не отказывается от попыток лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление. Почему нас? Потому что мы всегда были на их пути. Просто мы оказались не в то время и не в том месте, в котором бы им хотелось”, – сказал Лукашенко.

Контекст:

Евросоюз в октябре 2020 года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников.

В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

16 июня 2021 года стало известно, что послы стран Европейского союза утвердили введение санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, после которой спецслужбы Беларуси задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

21 июня Евросоюз утвердил решение о замораживании активов и запрете на выдачу виз в отношении 78 физических и восьми юридических лиц из Беларуси. Среди них – бизнесмены, члены семьи Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военнослужащие.

24 июня ЕС ввел экономические санкции против Беларуси. Они включают запрет на поставки оборудования, технологий и программного обеспечения для мониторинга и перехвата телефонных разговоров и идентификации пользователей в интернете; запрет поставок товаров двойного назначения и технологий для использования в военных целях; ограничение торговли нефтепродуктами, продуктами с содержанием калия и табачной продукцией; ограничение доступа к финансовым рынкам ЕС; запрет на услуги страхования для белорусского правительства и государственных органов страны и другое.

7 июля вслед за США, Канадой и Великобританией санкции против Беларуси расширила Швейцария.

—