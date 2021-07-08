 

Американские инженеры создали рабочий прототип литий-металлической батареи

08.07.2021, 18:06, Новости дня
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Как сообщают источники, в Соединенных Штатах сумели решить проблему анода аккумуляторов нового типа, в результате чего был представлен рабочий прототип литий-металлической электрической батареи.

По мнению экспертов, именно этот новый тип аккумуляторов может прийти на смену ныне популярным литий-ионным аккумуляторам. Разработку в данном направлении ведут ученые из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории, а финансирование взяло на себя министерство энергетики Соединенных Штатов.

Как поясняют специалисты. Новые разработки позволили значительно продлит ожидаемый срок эксплуатации электродов аккумулятора, что само по себе решает большинство проблем с новой конструкцией и превращает ее в коммерчески привлекательную.



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