Гаркалин довел до слез Алентову на церемонии прощания с Меньшовым

Актер Валерий Гаркалин во время произношения своей речи довел до слез Веру Алентову, которая находилась у гроба Владимира Меньшова. Он вспомнил о совместной работе с мэтром.

Валерий Гаркалин снялся в нашумевшей картине Меньшова «Ширли-мырли». Находясь у микрофона на сцене, он вспомнил, как впервые встретился с Владимиром Валентиновичем и пояснил о работе над комедийной лентой.

Актер заявил, что его жизнь можно разделить на два этапа: до встречи с режиссером и после. На площадке Меньшов был требовательным, он считал, что комедию необходимо делать с серьезными намерениями. Однако в ходе работы с ним многие понимали, что такое режиссура, прежде всего, речь идет о средстве выразительности. Владимир Меньшов работал с артистами.

Супруге Вере Алентовой и дочери Юлии Меньшовой Гаркалин пожелал выдержки. Жену режиссера только вчера выписали из больницы после перенесенного коронавируса. Она нашла в себе силы проводить супруга в последний путь. Во время речи Гаркалина Алентова не сдержала слез, главная героиня фильма «Москва слезам не верит» постоянно держала дочь за руку.

Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни в результате последствий COVID-19. На первоначальном этапе заболевание протекало в легкой форме, но потом состояние оскароносного режиссера ухудшилось.

Источник: nevnov.ru