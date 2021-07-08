 

Шепелев об игре Бузовой в театре: «Зрители пришли в ожидании провала»

08.07.2021, 18:04, Разное
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Ведущий Дмитрий Шепелев высказался на тему участия Ольги Бузовой в спектакле о Сталине «Чудесный грузин», премьера которого состоялась месяц назад во МХАТе имени Горького. Он считает, что многие зрители пришли на постановку, ожидая провала актрисы.
Дать комментарий на эту тему Шепелева попросили подписчики. Ведущий не видит ничего предосудительного в том, что на сцене театра играют актеры без специального образования. Что касается Ольги Бузовой, то Шепелев считает, что она поступила очень мужественно. Необходимо быть абсолютно бесстрашным человеком, чтобы выйти на сцену МХАТа, понимая, что многие зрители пришли в культурное учреждение в ожидании полного провала, а не для того, чтобы насладиться талантом звезды «Дома-2».

Изображение взято с: Instagram @dmitryshepelev
Участие Ольги Бузовой в постановке «Чудесный грузин» раскритиковали многие актеры. Сама же артистка старается не обращать внимания на негативные комментарии. В то же время она не понимает, почему коллеги позволяют себе отрицательно высказываться о ней.

Источник: www.instagram.com



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