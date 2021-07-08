 

Влияние коронавируса на жизнь после выздоровления исследуют в Москве

08.07.2021, 17:58, Разное
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В исследовании специалистов приняли участие более 180 пациентов, подвергнувшихся коронавирусу. Оказалось, что выявленная в конце 2019 года инфекция влияет на людей не только физически, но и психологически. Отмечается, что это лишь предварительные результаты исследования.

Специалисты также выяснили, что молодые пациенты более подвержены влиянию коронавируса, ведь госпитализация значительно меняет их быт. Покинув медучреждение, они могут испытывать
болезненные
ощущения
и даже депрессию. Пожилым людям старше 75 лет болезнь и госпитализация, как ни странно, наносят меньший психологический вред.

Реабилитация у пациентов также проходит по-разному. Например, молодым пациентам для восстановления необходимо около двух недель, людям среднего возраста — месяц, а пенсионерам — больше месяца.

“Мы продолжим работу, проведем опрос около пяти тысяч пациентов. Финальные результаты опубликуют в профильных российских и зарубежных изданиях”, – сообщил начальник Управления развития отраслевых образовательных программ Университета правительства Москвы Константин Царанов.

Эксперт также отметил, что на основе результатов исследования специалисты смогут разработать рекомендации по улучшению качества жизни людей, столкнувшихся с ковидом.



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