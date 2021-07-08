Володин назвал безответственным призыв не признавать “Спутник V” в Европе

“Безответственная и недальновидная позиция, которая игнорирует как интересы собственных граждан, так и здравые голоса политиков и ученых, звучащие в самой Европе”, – написал председатель ГД в своем телеграм-канале.

Володин отметил, что венгерские специалисты признали “Спутник V” безопасной и эффективной вакциной. Это подтверждает и публикация в авторитетном научном журнале “Nature”, подчеркнул спикер.

Причина заявления госсекретаря при МИД Франции – потеря Европой своей самостоятельности, считает председатель ГД.

“Политики, которые думают о своих гражданах, не могут быть столь безответственны, призывая ограничить доступ к жизненно важным препаратам в условиях пандемии”, – заявил спикер.

Он призвал европейцев вспомнить заветы Шарля де Голля и определиться в собственных приоритетах. Обслуживание интересов заокеанских политиков и экономических элит в ущерб конструктивным отношениям с соседями противоречит интересам собственных граждан, миру и благополучия Европы, заключил политик.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Европу за политизацию вопроса о вакцинах против COVID-19. Венгерские специалисты пришли к выводу, что “Спутник V” безопасен и эффективен, подчеркнул глава ведомства.