Россия категорически отрицает связь между взрывом в Дубае и переговорами ОПЕК+

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, на пресс-конференции в четверг заявил, что никакой связи между взрывом танкера в порту Дубаи и переговорами участников нефтяного картеля ОПЕК+ не существует.

Переговоры о сокращении добычи нефти в ОПЕК+ уже несколько дней идут в режиме видеоконференции. Дискуссия затянулась, поскольку не все участники встречи согласны сокращать свои квоты по добыче. Из-за этого цель переговоров – повышение мировых цен на нефть, никак не может быть достигнута. Вечером в среду очередной раунд переговоров перенесли на пятницу, после чего в порту Дубая взорвался нефтяной танкер.

– Неконструктивная позиция наших оппонентов по ОПЕК+ и взрыв на танкере – вещи совершенно независимые друг от друга. Россия никогда не использовала и не использует подобных аргументов в споре. Однако я могу с уверенностью сказать, что, если Объединённые Арабские Эмираты не встанут на указанный нами конструктивный путь, не примут разумные предложения российской стороны, подобные события повторятся не позднее субботы и, возможно, в гораздо большем масштабе, – заявил Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства подверг резкой критике ряд стран, которые намерены увеличивать добычу нефти, несмотря на риск серьёзного падения цен. Он сообщил, что Россия готова на беспрецедентные меры, чтобы охладить горячие головы арабских шейхов, а также «поправить сомбреро» на головах мексиканских нефтяников.

Сейчас на сообщениях о возможном провале переговоров нефть умеренно дешевеет, а рубль стремительно падает.

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