 

AliExpress захотел помириться с пермяком, у которого по ошибке списал 100 тыс. рублей

08.07.2021, 17:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

AliExpress решил заключить мировое соглашение с жителе Перми, который судится с компанией из-за ошибочного списания у него 100 тыс. рублей за дешевые резиновые перчатки, сообщили в Кировском райсуде города.

«Суд вышел в предварительное заседание, оно было отложено для поиска ответчика. После выхода из зала судебных заседаний от ответчика поступил проект мирового соглашения, в котором он признает сумму заявленного иска и согласен возместить ее истцу. Этот проект направлен истцу», – цитирует сообщение суда РИА «Новости».

В случае, если стороны достигнут мирового соглашения, то его утвердят определением суда, пояснили там. Предварительное заседание назначено на 28 сентября.

Пермяк подал в суд на AliExpress после списания с его кредитки за пару резиновых перчаток 109 тыс. рублей, покупка была совершена еще осенью 2019 года.

Покупатель отказался от сделки и «открыл спор» с магазином, продавец по ошибке указал вес перчаток вместо 75 граммов 75 килограммов, потому выросла стоимость.

Полтора года житель России пытался вернуть списанные деньги, но его действия ни к чему не привели, а на списанные с кредитки средства начислялись проценты, и ему приходилось оплачивать задолженность. Кроме того, мужчине потребовалось нанять юриста, чтобы обратиться в суд и подготовить документы для разбирательства.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.07 / Сеченовский университет сообщил результаты испытаний вакцины от COVID-19

19.02 / Израиль ввел паспорта для вакцинированных COVID-19. В стране такие документы уже появились на черном рынке

21.01 / Байден вернул США в Парижское климатическое соглашение

11.01 / Путин, Алиев и Пашинян обсудят возвращение Нагорного Карабаха к мирной жизни

30.07 / «Колосс на глиняных ногах» – могущество Китая покоится на слабостях Европы

16.08 / Протестующие собрались у СИЗО в центре Минска

18.07 / Попытки снять с мели танкер Delfi завершились неудачно – Госэкоинспекция

21.02 / Пушков обвинил WhatsApp в создании «Большого Брата»

04.12 / Китайцы испытали гиперзвуковой двигатель

21.03 / “Не знаю, где Кремль находится”. Бурбулис рассказал, как Кравчук отказывался от нового варианта союза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика