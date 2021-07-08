AliExpress захотел помириться с пермяком, у которого по ошибке списал 100 тыс. рублей
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AliExpress решил заключить мировое соглашение с жителе Перми, который судится с компанией из-за ошибочного списания у него 100 тыс. рублей за дешевые резиновые перчатки, сообщили в Кировском райсуде города.
«Суд вышел в предварительное заседание, оно было отложено для поиска ответчика. После выхода из зала судебных заседаний от ответчика поступил проект мирового соглашения, в котором он признает сумму заявленного иска и согласен возместить ее истцу. Этот проект направлен истцу», – цитирует сообщение суда РИА «Новости».
В случае, если стороны достигнут мирового соглашения, то его утвердят определением суда, пояснили там. Предварительное заседание назначено на 28 сентября.
Пермяк подал в суд на AliExpress после списания с его кредитки за пару резиновых перчаток 109 тыс. рублей, покупка была совершена еще осенью 2019 года.
Покупатель отказался от сделки и «открыл спор» с магазином, продавец по ошибке указал вес перчаток вместо 75 граммов 75 килограммов, потому выросла стоимость.
Полтора года житель России пытался вернуть списанные деньги, но его действия ни к чему не привели, а на списанные с кредитки средства начислялись проценты, и ему приходилось оплачивать задолженность. Кроме того, мужчине потребовалось нанять юриста, чтобы обратиться в суд и подготовить документы для разбирательства.
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