 

Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД

08.07.2021, 17:28, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин открыл движение по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги, дав команду на начало проезда по трассе из центрального пункта управления ЦКАД.

Движение открылось на участках дороги, которые включают развязку на пересечении ЦКАД-4 (Новорязанское, Егорьевское, Носовихинское, Горьковское шоссе) и М-5 «Урал», 25-километровый участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе и пересечение ЦКАД-5 (Ленинградское, Пятницкое, Волоколамское, Новорижское, Ратехинское, Можайское, Минское, Киевское шоссе) и М-10 «Россия», передает ТАСС.

ЦКАД, проходящая в 50 километрах от Московской кольцевой автодороги (МКАД), пересекает 13 федеральных дорог. Строительство ЦКАД потребовалось, чтобы разгрузить Москву и МКАД от транзитного транспорта.

Протяженность ЦКАД составляет 336 км, из которых на платной основе будут эксплуатироваться 260 км. В Кремле подчеркивают, что ЦКАД является первой в РФ дорогой с системой взимания платы «Свободный поток», которая позволяет двигаться без остановки у рамок оплаты. Разрешенная скорость движения – 110 км/ч.

Строительство ЦКАД, которая проходит параллельно А107 (Московское малое кольцо), началось в 2014 году. Изначально открытие дороги планировалось в 2019 году, однако его несколько раз переносили.



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