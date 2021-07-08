Десантный корабль ВМС США «Юма» зашел в акваторию Черного моря

В Черное море вошел быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США «Юма», об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов, отслеживающих информацию о движении судов.

Корабль уже прошел через Босфор, на данный момент он находится у побережья Турции, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные мониторингового ресурса Marine Traffic.

О движении «Юмы» в сторону Черного моря сообщал шестой флот ВМС США. Отмечалось, что корабль следует в Черное море «для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО».

Ранее в четверг Черное море покинул британский эсминец «Дефендер», который в конце июня нарушил российскую границу в районе мыса Фиолент у Крыма.