 

Десантный корабль ВМС США «Юма» зашел в акваторию Черного моря

08.07.2021, 17:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Черное море вошел быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США «Юма», об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов, отслеживающих информацию о движении судов.

Корабль уже прошел через Босфор, на данный момент он находится у побережья Турции, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные мониторингового ресурса Marine Traffic.

О движении «Юмы» в сторону Черного моря сообщал шестой флот ВМС США. Отмечалось, что корабль следует в Черное море «для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО».

Ранее в четверг Черное море покинул британский эсминец «Дефендер», который в конце июня нарушил российскую границу в районе мыса Фиолент у Крыма.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.10 / Путин обсудил реализацию ОПЕК+ с наследным принцем Саудовской Аравии

14.03 / Эксперт перечислил стереотипы о россиянах за границей

15.07 / В Украине назначены местные выборы, Зеленский внес кандидатуру на пост главы НБУ. Главное за день

08.01 / France 2 – британские больницы заполнены пациентами с COVID-19 и отказывают другим больным

01.08 / Украинский военный, побывавший в плену у боевиков, подал иск против РФ

13.08 / Эксперты рассказали о лучшем способе избавления от седины

15.11 / В РФ исключили срыв гособоронзаказа в ядерной сфере

26.05 / В Охотском море столкнулись японское и российское рыболовецкие суда. Три моряка погибли

10.06 / Волонтеры штаба Бабарико получили по пять лет колонии строгого режима

07.12 / Сборная Украины узнала соперников по отбору на чемпионат мира 2022 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика