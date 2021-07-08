Меган Фокс рассказала о романе с Machine Gun Kelly и ответила на нападки в адрес ее сына, который носит платья

Меган Фокс, как любая другая мать, всегда защищает своих чад. В новом интервью 35-летняя актриса призналась, что ее старшего сына – 8-летнего Ноа – шеймят в интернете. Интернет-пользователи регулярно высказывают свое недовольство по поводу того, что та позволяет мальчику носить платья. Также мальчику достается и от одноклассников в школе.

Я не хочу, чтобы ему когда-либо пришлось читать все это дерьмо, потому что он и так слышит от детей в своей школе разное. Ему говорят: “Мальчики не носят платья”, – призналась Меган в интервью InStyle и призвала его “быть уверенным, что бы ни говорили другие”.

О том, что сын актрисы предпочитает носить не брюки и шорты, а платья и юбки, Меган рассказала еще в 2019 году.

Иногда он одевается сам, и иногда ему нравится носить платья. Я вожу его в либеральную школу хиппи, но даже здесь, в Калифорнии есть дети, которые могут сказать, что мальчики не носят платья и не носят розовое. Я пытаюсь научить его быть уверенным в своем выборе. Однажды он надел платье, пошел в школу, а когда вернулся рассказал, что все ребята смеялись, что мне все равно, я слишком люблю платья, – говорила Меган два года назад. Кроме того, Меган Фокс тогда же рассказала, что Ноа не только носит женскую одежду, но уже проявляет дизайнерский талант, рисует и проектирует модели одежды.

Дети Меган Фокс

Меган также рассказала и о личном, в том числе и о начале отношений с музыкантом Machine Gun Kelly (Колсоном Бэйкером). Это произошло после окончательного разрыва с мужем и отцом ее детей Брайаном Остином Грином.

У меня произошел невероятный прорыв, и я поняла, что так долго жила в тюрьме, которую сама себе навязала, потому что позволяла другим людям говорить мне, кем я была или кем я не была. Я спряталась, потому что мне было больно… Я пообещала себе, что больше не проживу ни одного дня в страхе. Я вернулась домой, и вся моя жизнь изменилась. Я развелась, начала больше работать, заниматься разными вещами. В итоге я встретила Колсона, и с этого момента все в буквальном смысле взорвалось, – отметила Меган.

Также она прокомментировала их разницу в возрасте – Меган старше Колсона на четыре года:

Ему 31 год, а мне 35…. Никто и глазом не моргнул бы, если бы Джордж Клуни встречался с кем-то на четыре года моложе. Четыре года? Идите к черту сами. Мы вместе учились бы в средней школе. Это так нелепо, что с женщинами так обращаются.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин с детьми

Напомним, Меган Фокс и Брайан Остин Грин познакомились в 2004 году на съемках сериала “Королева экрана” и вскоре после этого начали встречаться. В феврале 2009-го они объявили о расставании, однако год спустя воссоединились и поженились на острове Мауи 24 июня. Через пять лет в жизни пары вновь наступила черная полоса, и Меган подала документы на развод. Однако вскоре после этого стало известно, что они ожидают рождения третьего ребенка и расставаться не намерены. Окончательно Меган и Брайан разошлись осенью прошлого года. У пары подрастают трое детей – 8-летней Ноа, 7-летний Боди и 4-летний Джорни. Меган Фокс и Machine Gun Kelly