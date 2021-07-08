 

Бывший муж Мэрайи Кери за год стал отцом четверых детей от трех женщин

08.07.2021, 17:24, Разное
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Бывший муж американской певицы Мэрайи Кери Ник Кэннон стал многодетным отцом, причем это звание он “заработал” меньше чем за год. У него уже и так подрастают близнецы от брака с певицей – 10-летние сын Мароккан Скотт Кэннон и дочь Монро Кэннон. Но за последние полгода у актера и ведущего американской версии шоу “Маска” и America’s Got Talent появилось еще четверо детей!

После развода с Мэрайей 2 ноября 2016 года Ник недолго был в статусе холостяка – уже в феврале 2017 года у него родился сын Голден от модели Бриттани Белл. Примечательно, что они расстались еще до рождения их второго общего ребенка – их дочь Пауэрфул появилась на свет в декабре прошлого года.

А дальше события развивались стремительно: в июне актер трижды стал отцом. 14 числа девушка Эбби Де Ла Роса родила двойняшек, мальчиков назвали похожими по звучанию именами – Зайон Миксолидиан Кэннон и Зиллион Хейр “Зилли” Кэннон. А уже 23 июня у Кэннона и модели Алиссы Скотт родился сын, которого назвали Зен С. Кэннон. Вполне легко подсчитать, что Ник встречался с этими девушками во время его романа с Бриттани.

В беседе с радиоведущим в шоу Power 106, новый выпуск которого вышел сегодня, 8 июля, в ответ на шутки, что тот не знает о существовании средств контрацепции, ответил, что его все устраивает:

Живем один раз! Я специально делаю детей, и ни один из низ не стал незапланированным. Есть много женщин, которые не рожали от меня, хотя могли бы, – уверенно сказал он. 

Напомним, Ник и Мэрайя поженились за три года до рождения своих детей, 30 апреля 2008-го, и объявили о том, что больше не живут вместе, в августе 2014-го, однако их бракоразводный процесс был завершен лишь в 2017 году. 



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