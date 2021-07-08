Бывший муж Мэрайи Кери за год стал отцом четверых детей от трех женщин

Бывший муж американской певицы Мэрайи Кери Ник Кэннон стал многодетным отцом, причем это звание он “заработал” меньше чем за год. У него уже и так подрастают близнецы от брака с певицей – 10-летние сын Мароккан Скотт Кэннон и дочь Монро Кэннон. Но за последние полгода у актера и ведущего американской версии шоу “Маска” и America’s Got Talent появилось еще четверо детей!

После развода с Мэрайей 2 ноября 2016 года Ник недолго был в статусе холостяка – уже в феврале 2017 года у него родился сын Голден от модели Бриттани Белл. Примечательно, что они расстались еще до рождения их второго общего ребенка – их дочь Пауэрфул появилась на свет в декабре прошлого года.

А дальше события развивались стремительно: в июне актер трижды стал отцом. 14 числа девушка Эбби Де Ла Роса родила двойняшек, мальчиков назвали похожими по звучанию именами – Зайон Миксолидиан Кэннон и Зиллион Хейр “Зилли” Кэннон. А уже 23 июня у Кэннона и модели Алиссы Скотт родился сын, которого назвали Зен С. Кэннон. Вполне легко подсчитать, что Ник встречался с этими девушками во время его романа с Бриттани.

В беседе с радиоведущим в шоу Power 106, новый выпуск которого вышел сегодня, 8 июля, в ответ на шутки, что тот не знает о существовании средств контрацепции, ответил, что его все устраивает:

Живем один раз! Я специально делаю детей, и ни один из низ не стал незапланированным. Есть много женщин, которые не рожали от меня, хотя могли бы, – уверенно сказал он.

Напомним, Ник и Мэрайя поженились за три года до рождения своих детей, 30 апреля 2008-го, и объявили о том, что больше не живут вместе, в августе 2014-го, однако их бракоразводный процесс был завершен лишь в 2017 году.