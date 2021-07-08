В программе “Доступные лекарства” участвуют уже более 10 тыс. украинских аптек, медикаменты получают почти 3 млн пациентов – Нацслужба здоровья

“За полгода к программе впервые присоединились более 401 тыс пациентов. В целом “Доступные лекарства” получают уже 2 млн 940 тыс. пациентов”, – говорится в сообщении.

В 2021 году Нацслужба здоровья возместила аптекам почти 35 млн грн, а за все время действия программы – более 1 млрд грн.

“В рамках программы государство возмещает стоимость лекарств против сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета II типа. В феврале этого года в программу также добавили лекарственные средства для вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в частности – инсульта и инфаркта”, – говорится в сообщении.

Сейчас программа включает 297 препаратов, 93 из которых пациенты могут получить полностью бесплатно, остальные – с доплатой.

В НСЗУ отметили, что препараты по программе можно получить только по электронному рецепту.

Контекст:

С 1 апреля 2017 года в Украине была запущена программа реимбурсации по ценообразованию на лекарства, которая предполагает, что пациенты будут оплачивать стоимость аптечных препаратов для лечения бронхиальной астмы, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний частично.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—