 

В программе “Доступные лекарства” участвуют уже более 10 тыс. украинских аптек, медикаменты получают почти 3 млн пациентов – Нацслужба здоровья

08.07.2021, 17:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“За полгода к программе впервые присоединились более 401 тыс пациентов. В целом “Доступные лекарства” получают уже 2 млн 940 тыс. пациентов”, – говорится в сообщении.

В 2021 году Нацслужба здоровья возместила аптекам почти 35 млн грн, а за все время действия программы – более 1 млрд грн.

“В рамках программы государство возмещает стоимость лекарств против сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета II типа. В феврале этого года в программу также добавили лекарственные средства для вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в частности – инсульта и инфаркта”, – говорится в сообщении.

Сейчас программа включает 297 препаратов, 93 из которых пациенты могут получить полностью бесплатно, остальные – с доплатой.

В НСЗУ отметили, что препараты по программе можно получить только по электронному рецепту.

Контекст:

С 1 апреля 2017 года в Украине была запущена программа реимбурсации по ценообразованию на лекарства, которая предполагает, что пациенты будут оплачивать стоимость аптечных препаратов для лечения бронхиальной астмы, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний частично.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.10 / Тиньков исключил продажу TCS Group из-за штрафов в США

22.11 / Белорусские силовики готовятся к протестам и свозят военную технику в центр Минска

12.12 / В новых санкциях США против “Северного потока – 2” есть две ловушки – Зеркаль

03.01 / У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,1

17.04 / Россия не видит другого пути решения вопроса, только войны. А Украина никогда не нападала – Кравчук

01.06 / Заболеваемость COVID-19 упала, больницы сворачивают коронавирусные отделения из-за нехватки пациентов – Минздрав Украины

19.01 / Россия и США обменялись в СБ ООН цитатами Мартина Лютера Кинга

12.08 / Цепкало объявил о формировании «Фронта национального спасения» Белоруссии

08.01 / Трамп пообещал не допустить неуважения к своим сторонникам

09.04 / Женщину заподозрили в нанесении резаных ран дочери в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика