Соловей: Арахамия может сколького угодно восхищаться Китаем, но украинцы не примут никакой диктатуры – ни личности, ни партии

В соцсетях все дружно “размазывают” Арахамию за его восхищение Компартией Китая и за фразу о родственности идей их КПК и партии “Слуга народа”…

Да, коммунисты Китая – это не те коммунисты, которых еще помним мы. Это давно национал-патриотическая партия, которая использует рыночные методы развития экономики, сохранив при этом диктатуру партии (а не одного человека) при управлении государством. И да – их методы управления в стране авторитарны. Для Китая в целом это вроде и неплохо: стабильность, планирование и т.п. А вот для китайцев – не очень: это тотальный контроль и даже репрессии (как в случае с уйгурами).

Понятно, что за сказанной Арахамией протокольной чушью кроются тайные желания любой власти – получить тотальный контроль над собственными гражданами, а также закатать проявления их недовольства под плинтус. Недаром же Путин в концепции внешней политики указал Китай ориентиром для РФ.

Но тут есть один важный момент: можно сколького угодно восхищаться Китаем, но вот китайцем в Китае быть очень тяжело. Украинцы любой диктатуры – личности или партийной – не примут.

Источник: Соловей Игорь / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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