Нацслужба здоровья Украины анонсировала расширение программы “Доступные лекарства” с октября

“С 1 октября 2021 года программа реимбурсации будет расширена. Пациенты с расстройствами психики и поведения, с эпилепсией, смогут получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой, приходя лечение в амбулаторных условиях”, – говорится в сообщении.

Также НСЗУ будет администрировать программу реимбурсации лекарств для лечения сахарного и несахарного диабета – инсулинов и десмопрессина.

Контекст:

С 1 апреля 2017 года в Украине была запущена программа реимбурсации по ценообразованию на лекарства, которая предполагает, что пациенты будут оплачивать стоимость аптечных препаратов для лечения бронхиальной астмы, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний частично.

Сейчас программа включает 297 препаратов, 93 из которых пациенты могут получить полностью бесплатно, остальные – с доплатой.

В НСЗУ сообщили, чтов в программе реимбурсации участвуют более 10 тыс. аптек, лекарства получают почти 3 млн пациентов.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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