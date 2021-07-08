 

Нацслужба здоровья Украины анонсировала расширение программы “Доступные лекарства” с октября

08.07.2021, 17:14, Новости дня
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“С 1 октября 2021 года программа реимбурсации будет расширена. Пациенты с расстройствами психики и поведения, с эпилепсией, смогут получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой, приходя лечение в амбулаторных условиях”, – говорится в сообщении.

Также НСЗУ будет администрировать программу реимбурсации лекарств для лечения сахарного и несахарного диабета – инсулинов и десмопрессина.

Контекст:

С 1 апреля 2017 года в Украине была запущена программа реимбурсации по ценообразованию на лекарства, которая предполагает, что пациенты будут оплачивать стоимость аптечных препаратов для лечения бронхиальной астмы, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний частично.

Сейчас программа включает 297 препаратов, 93 из которых пациенты могут получить полностью бесплатно, остальные – с доплатой. 

В НСЗУ сообщили, чтов в программе реимбурсации участвуют более 10 тыс. аптек, лекарства получают почти 3 млн пациентов.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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