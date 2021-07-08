За шесть месяцев 2021 года на борьбу с коронавирусом потратили 26 млрд грн – Минфин Украины

В частности, средства потрачены:

на оплату учреждениям здравоохранения за предоставленную стационарную медицинскую помощь и услуги по вакцинации – 9,8 млрд грн;

на закупку вакцин от COVID-19 – 9,3 млрд грн;

на выплаты учреждениям Национальной академии медицинских наук за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19 – 15,5 млн грн;

на субвенцию на обеспечение больниц кислородом – 600 млн грн;

на социальную поддержку населения в условиях карантина – 2,9 млрд грн;

на выплату больничных листов – 800 млн грн;

на выплату помощи по безработице – 1,1 млрд грн;

на осуществление мероприятий по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях – 1 млрд грн.

Инфографика: mof.gov.ua

Контекст:

Верховная Рада Украины в апреле 2020 года внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею. В итоге они решили уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. К концу 2020 года общий объем фонда увеличился до 80,9 млрд грн, кассовые расходы составили 66,5 млрд грн, сообщило Министерство финансов.

Деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции. Кроме того, средства фонда тратили на строительство и ремонт дорог, а также на поддержку предпринимателей и граждан, потерявших работу из-за жесткого карантина.

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