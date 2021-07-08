Украина намерена получить членство в ЕС в течение 10 лет – Шмыгаль

“Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшей перспективе, мы нацелены получить членство в течение 5 – 10 лет. Важным вопросом европейского будущего Украины является последовательная реализация реформ, над чем мы продолжаем работать и имеем существенные результаты. Конечно, вопрос о вступлении Украины в ЕС зависит не только от нас, но и от 27 других стран”, – отметил Шмыгаль.

По его словам, сейчас одной из главных целей Украины является постепенная интеграция во внутренний рынок Евросоюза.

В марте Шмыгаль говорил, что решающее значение для вступления Украины в Европейский союз имеет прогресс в проведении реформ.

8 июля глава Кабмина подчеркнул, что правительство Украины нацелено наращивать темпы евроинтеграционных и евроатлантических реформ в стране.

Контекст:

Курс на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины.

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В марте 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС. Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа подписали в Киеве совместную декларацию о европейской перспективе Украины.

По словам Науседы, Украине необходимо ясное виденье, как приблизиться к ЕС и НАТО.

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