Новым тренером сборной России станет Зарема Салихова

Главным тренером национальной команды России назначена бывший член совета директоров московского «Спартака» Зарема Салихова. Она заменит на этой должность уволенного Станислава Черчесова.

На пост руководителя сборной рассматривалось несколько кандидатов. В списке претендентов были как иностранные, так и российские тренеры. В итоге выбор пал на отечественного специалиста Зарему Равилевну Салихову, известную своей работой в «Спартаке». Новому тренеру предложен контракт на 3 года, с зарплатой в 3 миллиона долларов в год.

– Выбирая тренера, мы учитывали множество факторов, нам нужен был сильный специалист-тактик, при этом с правильными моральными ценностями. И это прекрасно сочетается в нашем кандидате. Несмотря на то, что опыта тренерской работы у Заремы нет, своей медийной активностью за последнее время она доказала всем, что доросла, в профессиональном плане, до должности главного тренера национальной команды, — прокомментировал назначение глава РФС Александр Дюков.

Зарема также дала комментарии в своём телеграм-канале:

– Благодарю за доверие руководство футбольного союза, я не подведу! Уже к игре с Хорватией вы не узнает нашу команду. В первую очередь сборную покинут все геи. Всякие Найшуллеры и Рауши непричёсанные нам тоже не нужны, эстетика — это основа любой победы.

Также специалист заметила, что основной упор будет ставится на натурализацию иностранцев, этот путь Салихова назвала единственным возможным в данной ситуации. Подробный план своих действий тренер предоставит своему руководству на ближайшем заседании РФС.

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