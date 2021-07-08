 

Новым тренером сборной России станет Зарема Салихова

08.07.2021, 17:11, Разное
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Главным тренером национальной команды России назначена бывший член совета директоров московского «Спартака» Зарема Салихова. Она заменит на этой должность уволенного Станислава Черчесова.

На пост руководителя сборной рассматривалось несколько кандидатов. В списке претендентов были как иностранные, так и российские тренеры. В итоге выбор пал на отечественного специалиста Зарему Равилевну Салихову, известную своей работой в «Спартаке». Новому тренеру предложен контракт на 3 года, с зарплатой в 3 миллиона долларов в год.

Новым тренером сборной России станет экскортница Зарема Салихова– Выбирая тренера, мы учитывали множество факторов, нам нужен был сильный специалист-тактик, при этом с правильными моральными ценностями. И это прекрасно сочетается в нашем кандидате. Несмотря на то, что опыта тренерской работы у Заремы нет, своей медийной активностью за последнее время она доказала всем, что доросла, в профессиональном плане, до должности главного тренера национальной команды, — прокомментировал назначение глава РФС Александр Дюков.

Зарема также дала комментарии в своём телеграм-канале:

– Благодарю за доверие руководство футбольного союза, я не подведу! Уже к игре с Хорватией вы не узнает нашу команду. В первую очередь сборную покинут все геи. Всякие Найшуллеры и Рауши непричёсанные нам тоже не нужны, эстетика — это основа любой победы.

Также специалист заметила, что основной упор будет ставится на натурализацию иностранцев, этот путь Салихова назвала единственным возможным в данной ситуации. Подробный план своих действий тренер предоставит своему руководству на ближайшем заседании РФС.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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