 

Ксения Собчак: «Коронавирус стал жестче и опаснее для молодых»

08.07.2021, 17:10, Разное
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Ксения Собчак призналась, что очень боится заболеть индийским штаммом коронавируса. По словам журналистки, COVID-19 стал «жестче и опаснее для молодых».
Несмотря на то, что Ксения Собчак переболела коронавирусной инфекцией совсем недавно, она сделала прививку. Анализы показали, что у телеведущей достаточно высокий уровень антител, но она не хочет рисковать. Врачи выразили мнение, что в вакцинации нет необходимости, но звезда их не послушала. Супруга Константина Богомолова призналась, что теперь чувствует себя более защищенной.

Ксения Собчак осознает, что вакцина экспериментальная, но и коронавирус такой же. Поэтому она решила сделать очевидный выбор между «плохим и очень плохим». Знаменитость считает, что гораздо хуже заболеть новым штаммом COVID-19. На данный момент в больницах много пациентов под аппаратами ИВЛ 30-40 лет.

По словам журналистки, она не понимает, почему россияне боятся вакцинации. Ксения Собчак уверена, что нет времени на клинические исследования, которые обычно длятся три года. Человечество, по мнению ведущей, в опасности, так как вирус постоянно мутирует. Поэтому всем необходимо привиться в кратчайшие сроки, чтобы остановить этот процесс. Кроме этого, немного позже жена режиссера собирается сделать прививку международным препаратом, чтобы получить «зеленый паспорт» для выезда за границу.

Источник: sobesednik.ru



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