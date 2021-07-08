Das Erste – восток Германии не может догнать запад даже спустя 30 лет после объединения страны

Спустя более чем 30 лет после объединения Германии экономика восточных земель по-прежнему отстаёт от западных, пишет немецкий телеканал Das Erste. Как отмечается в ежегодном отчёте уполномоченного по вопросам новых федеральных земель, разрыв постепенно сокращается. Тем не менее 33% населения Восточной Германии всё ещё ощущают себя людьми второго сорта.

Экономика Восточной Германии всё ещё далека от равенства с Западной Германией — более чем через 30 лет после падения Стены. Однако Восток нагоняет в экономическом плане — это показал новый отчёт о состоянии единства Германии, который уполномоченный федерального правительства по вопросам восточной части страны Вандервитц представил сегодня днём в Берлине. Тенденция однозначна, говорится в отчёте. Разрыв между Востоком и Западом шаг за шагом устраняется.

Крупные промышленные центры, такие как создающийся в Бранденбурге завод Tesla или фабрика чипов фирмы Bosch в Дрездене, — они способствуют тому, что новые федеральные земли в последние несколько лет добиваются лучших результатов.

МАРКО ВАНДЕРВИЦ, уполномоченный правительства Германии по новым федеральным землям: Экономическая мощь в новых землях сейчас увеличилась до 81 процента среднего уровня по Германии. Все самые структурно слабые регионы Германии, однако, по-прежнему находятся в новых землях.

Соответственно, всё ещё остаётся различным и уровень дохода, даже если пропасть между новыми и старыми федеральными землями сокращается. Так, средний уровень заработной платы за год в 1991 году на Востоке вместе с Берлином отставал от показателей Запада более чем на 10 тысяч евро. В 2020 году разрыв стал заметно меньше и составил 6 тысяч евро. Цель правительства состоит в дальнейшем уравнивании условий жизни во всей Германии — об этом заявлено в отчёте. Однако уравнивание экономической производительности нереалистично, говорят некоторые учёные в сфере экономики.

ОЛИВЕР ХОЛЬТЕМЁЛЛЕР, учёный-экономист в университете Халле-Виттенберга: Этого нет и в пределах Западной Германии. Там есть регионы, которые отличаются слабостью структуры на протяжении 50 лет. И по всем предпосылкам, о которых мы можем говорить сегодня, они останутся структурно слабыми и в ближайшие 20 лет. И такие структурно слабые регионы есть повсюду, в том числе в других странах.

На Востоке по-прежнему присутствует ощущение коллективного ущемления интересов. 33 процента чувствуют себя людьми второго класса. Однако и в старых федеральных землях то же самое ощущают 25 процентов населения. О том, что в обществе происходит отдаление друг от друга, сегодня ясно заявил уполномоченный правительства по вопросам восточных земель, — однако нигде нельзя мириться с таким положением дел.

Дата выхода в эфир 07 июля 2021 года.