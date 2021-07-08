 

Сотрудниц захваченного банка в Тюмени наградят за мужество

08.07.2021, 16:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Работницы тюменского отделения Сбербанка, где мужчина взял в заложники людей, будут награждены знаком отличия «За мужественный поступок» за действия во время ЧП, сообщил глава региона Александр Моор.

«Никто тогда не знал, что в рюкзаке муляж. Опасность была реальной. Первое, что требовалось – вывести из помещения людей, что и сделали менеджер Наталья Белоногова и руководитель офиса Ксения Чернецева. Девушки, сохраняя спокойствие, вызвали полицию, на протяжении часа говорили со злоумышленником и убедили выйти с деньгами на улицу», – написал губернатор на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что отвага девушек восхищает.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Александр Моор (@aleksandr__moor)

«Считаю, что смелый поступок Натальи Белоноговой и Ксении Чернецевой достоин Знака отличия Тюменской области «За мужественный поступок», – добавил глава региона.

Инцидент произошел в среду утром в одном из отделений банка на улице Червишевский тракт в Тюмени. Мужчина с торчащими из рюкзака проводами зашел в отделение Сбербанка, сообщил об «опасном предмете» в сумке и потребовал 15 млн рублей.

Подозреваемого задержали в ходе спецоперации, сейчас всех заложников освободили.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.01 / Арестован напавший на полицейских во Владивостоке мужчина

11.06 / На рынках Уханя продавались десятки видов животных-переносчиков опасных для человека вирусов

04.11 / Путин объяснил, почему РФ не стремится «кому-то понравиться»

25.10 / Вращает головой и воет — робот-волк защищает японский город от медведей

06.01 / Радуцкий назвал “бредом” информацию Бродского о нелегальной вакцинации от коронавируса в Украине

26.06 / “Пошел вон!” – в Туркменистане появились листовки за отставку президента

13.06 / Рыковцева: За укол нашей вакциной обещают участие в розыгрыше автомобилей и трехкомнатных квартир. Но цифры умерших не дают возможности заниматься херней

04.11 / 3 ноября боевики на Донбассе шесть раз нарушили договоренности о перемирии – штаб ООС

16.07 / Белый дом не исключил введения запрета на въезд китайских коммунистов в США

03.07 / Лукашенко рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азаренка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика