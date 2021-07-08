Сотрудниц захваченного банка в Тюмени наградят за мужество

Работницы тюменского отделения Сбербанка, где мужчина взял в заложники людей, будут награждены знаком отличия «За мужественный поступок» за действия во время ЧП, сообщил глава региона Александр Моор.

«Никто тогда не знал, что в рюкзаке муляж. Опасность была реальной. Первое, что требовалось – вывести из помещения людей, что и сделали менеджер Наталья Белоногова и руководитель офиса Ксения Чернецева. Девушки, сохраняя спокойствие, вызвали полицию, на протяжении часа говорили со злоумышленником и убедили выйти с деньгами на улицу», – написал губернатор на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что отвага девушек восхищает.

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Публикация от Александр Моор (@aleksandr__moor)

«Считаю, что смелый поступок Натальи Белоноговой и Ксении Чернецевой достоин Знака отличия Тюменской области «За мужественный поступок», – добавил глава региона.

Инцидент произошел в среду утром в одном из отделений банка на улице Червишевский тракт в Тюмени. Мужчина с торчащими из рюкзака проводами зашел в отделение Сбербанка, сообщил об «опасном предмете» в сумке и потребовал 15 млн рублей.

Подозреваемого задержали в ходе спецоперации, сейчас всех заложников освободили.