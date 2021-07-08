Путин отменил указ о запрете полетов на египетские курорты

Президент РФ Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Признать утратившим силу указ президента РФ от 8 ноября 2015 года №553 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий»… Указ президента РФ от 2 января 2018 года №7 «О внесении изменений в указ президента РФ от 8 ноября 2015 года №553 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий», – говорится в документе на портале.

Напомним, 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.