Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу

Сегодня, 8 июля, Станислав Черчесов был уволен с поста главного тренера сборной России по футболу. Об этом первым сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза. В огранизации заявили, что решение о расторжении контракта с 57-летним тренером было совместным после того как Черчесов отказался сам покидать пост. Известно, что в РФС уже начали искать кандидатов на эту должность.

Примечательно, что всего за несколько часов до сообщения об отставке Черчесова член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович сказал, что необходимо оставить его на посту главного тренера сборной:

Раздается немало голосов за отставку Черчесова. Но надо думать не только о сегодняшнем дне. 1 сентября играть против фаворита группы, хорватов. Сборная уже вошла в отборочный цикл. Черчесов знает обстановку, людей, собственные ошибки. Поставь сейчас кого-то другого, риск будет намного выше. Да и кого? Кто возьмется менее чем за два месяца до важнейших матчей принять сборную и дать результат? Надо определиться, чего мы хотим. Обновления — одно, расправы — другое, на чемпионат мира — третье. Если на чемпионат мира, нынешний тренерский штаб нужно оставить, на мой взгляд. Мы во многом потому и провели техком в такой форме, чтобы не выбить уверенность из людей, возглавляющих сборную, оказать им помощь, содействие, не навредить. Пропустить чемпионат мира будет самым плачевным результатом, – цитирует его “Матч ТВ”.

Станислав Черчесов Напомним, Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 года, а контракт с ним предполагал работу с командой до конца 2022 года. Во время его руководства сборная России по футболу вышла в четвертьфинал на Чемпионате мира 2018 года, который проходил в России. Однако на Чемпионате Европы в этом году команда не смогла выйти из группы B и заняла в ней последнее из четырех мест, потерпев в трех матчах два поражения. Станислав Черчесов и Артем Дзюба