Екатерина Варнава публично призналась в любви к Александру Молочникову: “С тебя начинается любовь”

Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности. По этому случаю звезды делятся редкими семейными кадрами (например, Сергей Безруков уже опубликовал видео с детьми и беременной супругой Анной Матисон, которая сегодня еще и празднует день рождения). В стороне не остались и другие селебрити – так, 36-летняя актриса, ведущая и звезда комедийного шоу Comedy Woman Екатерина Варнава опубликовала большой пост, посвященный ее возлюбленному, 29-летнему режиссеру Александру Молочникову. Вместе они уже год. Под черно-белыми фотографиями, сделанными еще в начале мая на премьере фильма Молочникова “Скажи ей”, она написала о любви к нему, себе и к миру в целом:

Когда говорят о любви, в голову в первую очередь приходит мысль о любимом человеке. Если ты в обществе, тебя по умолчанию учат, как нужно относиться к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. В прошлом веке в нас изжили долю здорового эгоизма, и это нехило подорвало уверенность в своих силах. Многих из нас особо не учили любить себя, быть верным своим идеалам, не жертвовать своими мечтами, не терпеть плохого отношения, заботиться о себе, уважать себя, выбирать себя.

Хочется, чтобы в этом новом дивном мире каждый из нас мог в полной мере отпустить страхи, нажитые посредством ожиданий успехов от тебя, и научиться жить такой жизнью, какой сам хотел бы жить. Это дает распуститься чувству любви не только к себе, но и к близким, и к окружающему миру. #ВсеНачинаетсяСнас, с тебя начинается любовь! С Днем семьи, любви и верности, – написала Екатерина.

Екатерина Варнава и Александр Молочников

Напомним, о романе актрисы и режиссера стали говорить летом прошлого года. Екатерина и Александр подтвердили свои отношения лишь в октябре, появившись рука об руку на красной дорожке кинофестиваля “Кинотавр”, однако от публичных комментариев на тему личной жизни они отказывались. Заставить их прервать молчание смогла только Ксения Собчак – в одном из своих выпусков она расспросила влюбленных о статусе их отношений (как минимум потому, что актриса и режиссер дали ведущей интервью в одной и той же квартире с разницей в несколько месяцев).

В социальных сетях пара проявляет тот же уровень конспирации – в их аккаунтах крайне редко можно увидеть совместные снимки. В мае Екатерина порадовала подписчиков новыми кадрами с избранником, сделанными на премьере фильма Александра “Скажи ей”. Тогда же в сети обсуждали новые подробности романа двух звезд, которые стали известны благодаря новому выпуску Comedy Club с учатием влюбленных и интервью Молочникова YouTube-каналу “Попутчики”. А в середине мая влюбленные дали первое совместное интервью.

Федор Бондарчук, Екатерина Варнава и Александр Молочников