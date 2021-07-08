 

Украинцы, получившие две дозы вакцины CoronaVac, могут посетить 10 стран

08.07.2021, 16:22, Новости дня
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Отмечается, что те граждане, которые получили две дозы вакцины от Sinovac Biotech, могут улететь в Испанию, Эстонию, Австрию, Нидерланды, Молдову, Венгрию, Турцию, Грецию, Болгарию и Португальскую Мадейру.

“Некоторые из этих стран просят заполнить специальные анкеты, поэтому перед въездом проверяйте информацию на сайтах их посольств. При въезде нужно показывать распечатанное международное свидетельство на английском языке”, – говорится в сообщении.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По данным Минздрава, с начала кампании по иммунизации первую дозу препарата против коронавируса получило около 2,18 млн человек, 1,02 млн – завершили вакцинацию (получили две дозы). По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, в Украине за последний месяц сделано более 686,6 тыс. прививок препаратом CoronaVac. С конца мая им вакцинируют украинцев в центрах массовой вакцинации.

Как заявляли в МИД, Украина ведет переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов и свидетельств о вакцинации против коронавируса со всеми европейскими странами, в частности с Грузией, Турцией и Мальтой. В офисе вице-премьер-министра по евроинтеграции отметили, что работа по признанию COVID-сертификатов идет с Кипром и Францией.

С 11 июня сертификаты о вакцинации от COVID-19 взаимно признали Венгрия и Украина. Венгрия – первая страна ЕС, признавшая украинское свидетельство о полной иммунизации против коронавируса.

Для полностью вакцинированных туристов из Украины также открыли свои границы Эстония, Австрия и Нидерланды.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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