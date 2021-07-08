SkyUp отменяет рейс Одесса – Салоники через два дня после его открытия
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Как отметили в авиакомпании, первый рейс в Грецию состоялся 6 июля. Обратный рейс в Украину также будет выполнен согласно расписанию, 13 июля.
Пассажирам последующих рейсов, которые выполняться не будут, в SkyUp предложили два варианта: пересесть на рейс из Киева с теми же датами вылета либо запросить возврат средств.
Как пояснили в авиакомпании, причиной такой решения стала недостаточная загруженность рейсов.
Изначально в SkyUp планировали летать на этом маршруте раз в неделю – по вторникам.
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