SkyUp отменяет рейс Одесса – Салоники через два дня после его открытия

Как отметили в авиакомпании, первый рейс в Грецию состоялся 6 июля. Обратный рейс в Украину также будет выполнен согласно расписанию, 13 июля.

Пассажирам последующих рейсов, которые выполняться не будут, в SkyUp предложили два варианта: пересесть на рейс из Киева с теми же датами вылета либо запросить возврат средств.

Как пояснили в авиакомпании, причиной такой решения стала недостаточная загруженность рейсов.

Изначально в SkyUp планировали летать на этом маршруте раз в неделю – по вторникам.

—