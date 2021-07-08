Во Львовской области змея укусила 9-летнего ребенка, он попал в реанимацию
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Змея укусила ребенка за палец правой руки.
“Состояние пострадавшего – тяжелое”, – сообщили в пресс-службе.
Ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение Дрогобычской детской больницы.
Как пишет портал Zaxid.net, ребенок вместе с родителями был на отдыхе в курортном поселке Схидныця. Змея укусила его во время пребывания на природе.
В больнице изданию рассказали, что состсояние ребенка стабилизировалось, угрозы жизни нет.
Контекст:
Как сообщал 6 июля Центр общественного здоровья Минздрава Украины, за первое полугодие 2021 года от укусов змей в Украине пострадало 30 человек.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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