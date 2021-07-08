 

Во Львовской области змея укусила 9-летнего ребенка, он попал в реанимацию

08.07.2021, 16:22, Новости дня
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Змея укусила ребенка за палец правой руки. 

“Состояние пострадавшего – тяжелое”, – сообщили в пресс-службе.

Ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение Дрогобычской детской больницы.

Как пишет портал Zaxid.net, ребенок вместе с родителями был на отдыхе в курортном поселке Схидныця. Змея укусила его во время пребывания на природе.

В больнице изданию рассказали, что состсояние ребенка стабилизировалось, угрозы жизни нет. 

Контекст:

Как сообщал 6 июля Центр общественного здоровья Минздрава Украины, за первое полугодие 2021 года от укусов змей в Украине пострадало 30 человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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