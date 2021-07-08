 

Поклонники связывают смерть Жанны Фриске с ролью ведьмы в «Ночном дозоре»

08.07.2021, 16:18, Разное
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Сегодня, 8 июля, Жанне Фриске могло бы быть 47 лет, но тяжелые последствия онкологической болезни забрали певицу летом 2015 года. Некоторые поклонники видят в смерти артистки некую мистику и связывают ее гибель с ролью в «Ночном дозоре».
Актеры являются достаточно суеверными людьми, поэтому редко соглашаются сниматься в фильмах, связанных с загробной жизнью. Согласно слухам, это может привести к крупным трагедиям. Однако Жанна Фриске не побоялась этого и согласилась на роль в картине Тимура Бекмамбетова. В «Ночном дозоре» она сыграла ведьму по имени Алиса, мечтавшую обрести истинное счастье с любимым человеком.
При жизни Жанна Фриске рассказывала поклонникам, что роль ведьмы была напророчена гадалкой. Женщина изучила линии на ее ладони и отметила, что в артистке «большая сила». По словам гадалки, певица «на время превратиться в ведьму». Об этом пророчестве покойная знаменитость вспомнила только тогда, когда Тимур Бекмамбетов предложил ей роль. Однако с тех пор Жанна Фриске гадать отказывалась.

Примечательно, но певица не первая артистка, которая умерла после участия в фильме. Такая же судьба была у Анастасии Хабенской, сыгравшей в картине режиссера мага Антона Городецкого. Супруга Константина Хабенского, как и Жанна Фриске, родила ребенка, после чего узнала о том, что у нее глиобластома. Спасти актрису не смогли даже самые лучшие врачи.

Источник: www.5-tv.ru



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