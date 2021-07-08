Fox News – Супермен предложил понизить Капитана Америку за недостаток патриотизма

Актёр Дин Кейн, исполнитель роли Супермена, посетовал на непатриотичность массовой культуры в США: свою страну ругают знаменитости, спортсмены, журналисты и даже герои комиксов. Так, в новом комиксе Marvel Капитан Америка рассуждает об «американской лжи». По мнению Кейна, мода на ненависть к США в конечном итоге пройдёт.

Капитан Америка становится политическим активистом и уж точно не патриотом в новой серии комиксов Marvel, изданных как раз перед Днём независимости (США. — ИноТВ). В выпуске говорится, цитирую: «Первая американская мечта — ненастоящая. Некоторые ждут, что её им просто выдадут на руки… Но правда такова, что её вообще никогда не существовало… Другие культуры. Иммигранты… Лучше всего мы проявляем себя, когда никого не держим вовне. Хорошей мечтой делятся. Делятся радикально. Делятся со всеми. Когда чем-то не делятся, это может стать американской ложью».

Вы сбиты с толку? А что об этом скажет Супермен? Дин Кейн снимался в этой роли, чем очень гордился. Дин, вы обеспокоены этим сильнее, чем большинство людей, как по-вашему?

ДИН КЕЙН, актёр: Знаете, Брайан, я… Капитан Америка!.. Знаете, мне нравится Капитан Америка, нравится образ Капитана Америки, но я так устал от всей этой «пробуждённости»* и антиамериканизма.

Мы только что отметили наш 245-й день рождения. По моему мнению, Америка — величайшая страна в истории. Не идеальная. Мы постоянно стремимся сделать наш союз совершеннее, мы все это знаем. Но я считаю, что она — самая честная, справедливая страна за всю историю, здесь столько возможностей, сколько ни у кого никогда не было. Вот почему люди со всех концов Земли требуют, чтобы их сюда пустили.

Я согласен с сенатором Томом Коттоном, который пару дней назад заявил, что Капитана, наверное, надо бы понизить до лейтенанта. Потому что, я считаю, это логично.

Мы здесь… Америка основана на определённых принципах, в которые я твёрдо верю. Я верю в свободу личности, верю в равенство возможностей, но не результатов. Конкуренция, возможность конкурировать честно. Упорная работа, которая приносит вам успех и материальное благосостояние, что в свою очередь даёт вам самодостаточность. Этого хочет каждый человек на планете. К этому каждый стремится. Вот почему люди пытаются попасть сюда.

А «пробуждённость», по-моему, всё заполонила: она уже везде, она в нашей системе школьного образования. Сегодня модно ругать Америку. Это делают комиксы. Это делают школы, они промывают мозги нашим детям. Этого полно в наших фильмах и телевизионных программах. Знаменитости, актёры, спортсмены, СМИ — они любят ругать Америку!

Я этого не понимаю. Я часто спрашиваю себя: эти люди вообще когда-нибудь бывают за пределами Америки? Они бывают в других странах, где приходится иметь дело с правительствами, которые не идут ни в какое сравнение с американским в том, что касается справедливости? Мне кажется, нет. А я бываю постоянно. И я целую землю, когда возвращаюсь сюда.

Вы совершенно правы! Думаю, надо ещё больше понизить — Рядовой Америка. Как его ни назови… Но вы правы: если кто и повидал мир, то это Супермен и Капитан Америка. А помните комикс о Супермене, где он отрёкся от своего американского гражданства и заявил, что теперь служит Организации Объединённых Наций? И такое повсюду!

Если Капитан Америка не может любить Америку, то кто же может? И что с этим делать? Ведь контркультурой сейчас стал патриотизм. Все в вашей индустрии… Ненавидеть страну — это скучная позиция, потому что они все ненавидят.

ДИН КЕЙН: Именно. В этом вся суть. Сегодня модно ругать Америку, ненавидеть Америку. А я на прямо противоположной стороне. Я люблю эту страну. И ещё я совершенно оптимистичен: я верю, что маятник качнётся в обратную сторону, и снова начнут открыто признавать важность американских ценностей, конституции, Билля о правах. Как только их снова начнут изучать в школе, я думаю, люди начнут снова понимать и ценить их.

Итак, сегодня я вроде как представитель контркультуры. То, что я за американский флаг, за красный, белый и синий, за Соединённые Штаты Америки, каким-то образом делает меня революционером. Меня это устраивает.



Дин, спасибо, что были с нами.

Это снова стало революционными взглядами.

ДИН КЕЙН: Спасибо! А ещё вам идёт розовый цвет!

Спасибо!

Спасибо, Дин.

А мне не идёт, поэтому я не в розовом.

Дата выхода в эфир 06 июля 2021 года.

* Левую идеологию в США часто описывают словом woke — «пробуждённый, прозревший» (прим. ИноТВ).

