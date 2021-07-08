Стало известно о состоянии экипажа совершившего аварийную посадку на Ямале самолета

Все члены экипажа легкомоторного самолета, совершившего аварийную посадку на Ямале, направлены в медучреждение села Толька Красноселькупского района, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Борт обнаружен, оба человека живы, их эвакуировали в село Тольку. Пока туда, в медучреждение», – сказала собеседница агентства, передает ТАСС.

Напомним, что днем частный двухместный самолет пропал с радаров в Красноселькупском районе на Ямале. Позже его обнаружили спасатели с воздуха, рядом с самолетом находился человек, который подавал сигналы рукой.