 

Стало известно о состоянии экипажа совершившего аварийную посадку на Ямале самолета

08.07.2021, 16:14, Новости дня
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Все члены экипажа легкомоторного самолета, совершившего аварийную посадку на Ямале, направлены в медучреждение села Толька Красноселькупского района, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Борт обнаружен, оба человека живы, их эвакуировали в село Тольку. Пока туда, в медучреждение», – сказала собеседница агентства, передает ТАСС.

Напомним, что днем частный двухместный самолет пропал с радаров в Красноселькупском районе на Ямале. Позже его обнаружили спасатели с воздуха, рядом с самолетом находился человек, который подавал сигналы рукой.



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