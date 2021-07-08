 

Авиацию привлекли к тушению пожара на складе в Москве

08.07.2021, 16:14, Новости дня
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К тушению пожара в старом здании склада на Волгоградском проспекте в Москве пришлось привлечь авиацию.

«К тушению привлечена авиация. Площадь пожара выросла», – передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. сказал собеседник агентства.

Пожар произошел на одном из складов на Волгоградском проспекте, по прибытии пожарных горела кровля на площади 50 кв. метров. Позже площадь пожара выросла до 500 кв. метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, огонь интенсивно распространяется. Сообщалось, что горит трехэтажное здание старой постройки. Пострадавших нет.

Ранее пожар произошел в частной клинике в центре Москвы, пострадали два человека.



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