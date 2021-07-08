Умер народный артист РФ Михаил Глуз

Народный артист России, композитор Михаил Глуз умер в возрасте 69 лет, сообщили в театре «Ленком».

В сообщении на сайте театра указывается, что в четверг «пришло печальное известие – не стало композитора, народного артиста РФ Михаила Глуза».

«Михаил Семенович – автор музыки к балетам и мюзиклам, рок-операм и кинофильмам. Он создатель и генеральный директор Международного культурного центра им. С. Михоэлса, а также Московского международного фестиваля искусств имени Михоэлса», – говорится в тексте.

Музыка Глуза, в частности, звучит в спектакле «Поминальная молитва». Композитор принимал активное творческое участие в возрождении знаменитой постановки.

«О месте и времени прощания с Михаилом Глузом будет известно позже», – отмечается на сайте.

Причина смерти не уточняется.

Глуз родился 19 сентября 1951 года в селе Оноры в Сахалинской области. В 1965 году переехал в Москву.

Учился в Московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова на дирижерско-хоровом отделении; с 1970 по 1975 год – в Российской академии музыки имени Гнесиных (класс композиции профессора Г. И. Литинского).

В 1971 году он стал руководителем вокального ансамбля дома культуры газеты «Правда». С 1977 по 1989 год работал главным дирижером, а затем художественным руководителем Камерного еврейского музыкального театра.

Является первым президентом Федерации еврейских общин РФ (1999-2005). Председатель попечительского совета Международного благотворительного фонда поддержки отечественной культуры «Единство» (2001).

Глуз как исполнитель и композитор несколько раз представлял Россию в США, Канаде, Австралии, ЮАР, Израиле, Франции, Италии, Великобритании, Голландии, Бельгии и других странах на международных симпозиумах и конкурсах.

За значительный вклад в многонациональную культуру России, укрепление межнациональных и международных связей Глуз был награжден государственными наградами (Орденом Почета в 2002 году, Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени в 2007 году). Имеет благодарности президента России, международные премии и дипломы. Кавалер Золотого почетного знака «Общественное признание».

Является композитором в мюзиклах «Танго жизни», «Шалом-Шагал», писал музыку для рок-оперы «Суламифь-Forever!» Театр Эстрады, кинофильмам «Мы едем в Америку», «Черная суббота», «Голубое и зеленое», «Этот неповторимый Шагал», «Хочу тебе сказать».