 

Калининградские единороссы начали переходить в партию «Альтернатива для Германии»

08.07.2021, 15:51, Разное
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Первой германской партией, которая согласилась принять в свои ряды членов Калининградского (Кенигсбергского) отделения «Единой России», стала «Альтернатива для Германии».

На этой неделе представители «AdF» вручили бывшим единороссам новые партбилеты.

Депутат Бундестага Вальдемар Гердт во время церемонии вручения партбилетов отметил, что кенигсбергские политики, вступившие в немецкие партии до конца июля, смогут избираться в немецкий парламент от Восточной Пруссии уже на ближайших выборах.

Единороссы начали переходить в партию «Альтернатива для Германии»– Всё в мире меняется. Когда-то я был комсомольским вожаком в Казахстане, а теперь заседаю в Рейхстаге. Кто знает, может быть, скоро мы будем заседать там вместе, – сказал Гердт единороссам.

Депутат Калининградской областной думы Андрей Колесник также считает, что обстоятельства прошлого не должны мешать карьере политика: «Чрезмерная принципиальность может только помешать. Скажем, кто из единороссов не был членом КПСС? Только молодые, неопытные. Мы, профессиональные политики, должны чувствовать тенденцию и быть там, где сила. А сегодня кто сила? Скажем, в Сибири – Китайская компартия, а в нашем регионе – «Альтернатива для Германии». Ну, не к «Зелёным» же идти с этими их странными женщинами в руководстве!» – заявил депутат.

«Альтернатива для Германии» успешнее всех переманивает к себе калининградских единороссов. Возможно, потому, что депутат Гердт лучше всех говорит по-русски. С окончанием июля «трансферное окно» для местных политиков не закроется. Немецкие партии продолжат принимать их. Однако те, кто опоздает, смогут баллотироваться только в парламент Восточной Пруссии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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