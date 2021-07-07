 

Лавров допустил вмешательство России в афганский конфликт

07.07.2021, 14:06, Разное
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Россия готова использовать свою военную базу на границе Таджикистана и Афганистана, чтобы предотвратить нападения на союзников Москвы по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Лавров отметил, что ситуация в Афганистане стала быстро ухудшаться после вывода из страны военных США и НАТО. Он добавил, что представители ОДКБ уже оценили ситуацию и готовы регулярно докладывать о положении дел совету организации, сообщает Ura.ru.

Напомним, что помимо России в ОДКБ также входят Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан.



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