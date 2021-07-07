По стопам Алена Делона и Джейн Фонды: Джоди Фостер получила почетную награду Каннского кинофестиваля

58-летняя американская киноактриса Джоди Фостер стала лауреатом почетной “Золотой пальмовой ветви”, которая является высшей наградой Каннского фестиваля. Актрисе вручили ветвь вчера вечером во время церемонии открытия 74-го киносмотра на Лазурном берегу.

В начале вечера на сцене Фестивального дворца перед десятками гостей появились члены жюри в этом году: режиссеры Мати Диоп, Клебер Мендонса Фильо и Джессика Хауснер, актрисы Мэгги Джилленхол и Мелани Лоран, актеры Тахар Рахим и Сон-Кан-хо, певица Милен Фармер и режиссер Спайк Ли, который принял на себя руководство жюри. Они поздравили всех с тем фактом, что кинофестиваль впервые за два года открыл свои двери, и передали слово испанскому кинорежиссеру Педро Альмодовару. После короткой речи, в которой перечислил заслуги Джоди Фостер, позвал ее на сцену и торжественно вручил золотую пальмовую ветвь.

Вы награждены за яркое и талантливое служение Десятой музе, – заявил генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо.

Фостер стала девятым лауреатом этой почетной награды в истории премии. Ранее ее удостоились следующие легенды мирового кинематографа: Жанна Моро, Бернардо Бертолуччи, Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо, Мануэл де Оливейра, Жан-Пьер Лео, Аньес Варда и Ален Делон.

После получения награды Джоди вернулась в зрительный зал, где крепким поцелуем актрису поздравила ее супруга Александра Хедисон. Вместе они уже много лет, о чем стало известно во время церемонии “Золотой глобус” в 2013 году, а в апреле 2014-го они поженились.

Джоди Фостер и Педро Альмодовар Джоди Фостер и Александра Хедисон

Актерская карьера Джоди Фостер началась в три года – тогда она начала сниматься в рекламных роликах и телесериалах. В 1970-х годах Джоди снялась в нескольких фильмах студии Уолта Диснея, а ее дебют в большом кино произошел в 1973 году (фильм “Наполеон и Саманта”). Уже через год она появилась в фильме Мартина Скорсезе “Алиса здесь больше не живет”. На тот момент ей было всего 12 лет.

Фостер за свою карьеру получила множество наград: два “Оскара”, три премии BAFTA, четыре “Золотых глобуса”, две премии “Сатурн”, а также награду “Независимый дух”, премию Гильдии киноактеров США и именную звезду на Аллее славы.

Александра Хедисон, Джоди Фостер и Адам Драйвер Педро Альмодовар, Джоди Фостер, Пон Чжун Хо и Спайк ЛиЗа несколько часов до вручения почетной награды Джоди Фостер появилась на традиционном фотоколле еще до съемки членов жюри Каннского кинофестиваля во главе со Спайком Ли. Для общения с прессой она выбрала просой комплект из блузки-поло и черной юбки-трапеции выше колена.

