Партия пенсионеров подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму

Партия пенсионеров представила в ЦИК РФ документы кандидатов на выборах депутатов Государственной думы, в федеральном списке организации – 314 кандидатов, по одномандатным округам – 195, сообщил глава центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков.

«Сегодня Партия пенсионеров представляет документы на своих кандидатов в Центральную избирательную комиссию. В течение полугода мы тщательно подбирали тех, кто сможет достойно представлять нашу партию на выборах депутатов Государственной думы. Практически все регионы будут представлены нашими кандидатами на сентябрьских выборах», – сообщил Бураков, слова которого приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

По его словам, партия разработала в течение последних пяти лет очень взвешенную, продуманную, конструктивную программу действий, главной целью которой стали вопросы, связанные с улучшением социального и пенсионного законодательства.

В свою очередь замглавы центрального совета партии Владимир Ворожцов указал, что в списке партии нет «тик-токеров, блогеров, завсегдатаев «Дома-2» и других скандально известных личностей». «Критериями для отбора кандидатов Партией пенсионеров были: наличие реального, базового профессионального образования, наличие опыта работы по специальности и достигнутый результат, активная жизненная позиция, стремление обеспечить интересы людей всех поколений, в том числе, старшего возраста. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что в списках кандидатов от Партии пенсионеров подлинные профессионалы в своей сфере. Это замечательные врачи, учителя, люди отлично знающие промышленное производство, сельское хозяйство, ученые, прекраснейшие юристы, в частности, в области социального обеспечения, это ветераны вооруженных сил – участники боевых действий, сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. Это те люди, на которых держится Россия», – указал Ворожцов.

«Поэтому партия пенсионеров идет с тем, чтобы, в первую очередь вернуть прежний пенсионный возраст, а на втором этапе – создать, наконец, нормальную систему социального обеспечения, которая гарантировала бы достойный уровень жизни наших пенсионеров. Пять лет назад мы поставили пять стратегических целей: не допустить повышения пенсионного возраста. А теперь мы говорим, что надо вернуть старые параметры, второе – сформировать уважительное отношение к людям старшего возраста, третье – обеспечить доступность медицины, четвертое – обеспечить принцип прав пожилого человека, как принцип международного гуманитарного права. Эти задачи остаются и с ними мы идем на выборы, но уже с новой, более глубокой и более продуманной программой», – добавил он.

Зампредседателя центрального совета партии Андрей Широков отметил, что программа партии «составлялась долго и прошла апробацию через «клубы мудрецов», которые мы создали в Партии пенсионеров». «Это когда собираются специалисты по профильным вопросам: от здравоохранения до жилищно-коммунального хозяйства, от налоговой системы до промышленности в Российской Федерации. Все это мы обсуждали и после сконцентрировали в нашей предвыборной программе», – отметил он.

«У нас есть конкретные предложения, в частности, для молодежи. Мы прекрасно понимаем, что сегодня реальная средняя заработная плата по стране не выше 20 тыс. рублей. Поэтому в своей программе Партия пенсионеров продумала и то, как защитить малодоходные семьи, помогая, таким образом, государству развиваться. Это не только создание высокооплачиваемых рабочих мест, но и защита через налоги. Это освобождать от налогов семьи, где на одного члена доход менее 15 тысяч рублей. Надо помогать людей защищать не только социальными выплатами, но и налоговыми преференциями», – добавил Широков.

Он добавил, что программа партии разбита на две части: крупный социальный блок и не менее важный экономический блок. «В экономической части мы говорим о промышленности, имеем ряд предложений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Тут и не только о налогах, но и об ответственности власти по исполнению законов в Российской Федерации. А то сейчас доходит до того, что мы обсуждаем, почему поручения президента РФ не выполняются. Такая же ситуация и с законами. Мы считаем, что надо разрабатывать целую цепочку системы ответственности власти по исполнению поручений и законов», – добавил Широков.

Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.