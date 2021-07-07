В Ростуризме рассказали о массовой отмене брони в Кубани

Отмены брони отелей и туров на август в Краснодарский край продолжаются, необходимо разрешить приезжать туристам с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Отмены броней на август в Краснодарский край продолжаются, однако многие туристы надеются на смягчение ограничений. Очевидно, что менять планы за месяц до отпуска – сложно, это и организационные вопросы, и вопросы, связанные с возвратом средств. Это, конечно, и серьезные убытки для бизнеса», – передает ТАСС слова Догузовой.

Ростуризм, по ее словам, по-прежнему придерживается позиции, что необходимо дать людям возможность приезжать на отдых в Краснодарский край и с отрицательным ПЦР-тестом. «С этой просьбой я уже обратилась к губернатору региона. Надеюсь на положительное решение», – отметила она.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.