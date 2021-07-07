 

В российской Тюмени мужчина захватил отделение банка, требуя 13 млн рублей

07.07.2021, 13:22, Новости дня
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Мужчину удалось уговорить отпустить заложников и выйти к полиции с поднятыми руками. 

По данным источников 72.ru, злоумышленник требовал от банка 13 млн рублей ($177 тыс.) и взял в заложники двоих сотрудниц банка. Из рюкзака террориста торчала провода. Как выяснилось после задержания, у него не было взрывного устройства и даже его муляжа. В рюкзаке находился обычный термос с проводами.  

По данным СМИ, захватчиком оказался местный житель Александр Гринченко, ему 32 года. По неподтвержденной информации, он состоит на учете в специализированном психиатрическом учреждении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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