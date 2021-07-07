Клетчатка. Что это, зачем она нужна и в каких продуктах содержится

Есть два вида клетчатки: растворимая и нерастворимая. Первый вид при соединении с водой приобретает вязкую консистенцию. Это помогает пище проходить через кишечник и благотворно влияет на ключевые показатели в организме.

Она регулирует уровень глюкозы в крови, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, выводит из организма желчь. Клетчатка помогает снизить аппетит, поскольку эффективно утоляет голод, а также подпитывает полезные бактерии кишечника.

Нерастворимая клетчатка формирует каловые массы и стимулирует выделение стенками кишечника слизи. Это важно для регулярного самоочищения организма.

Пищевые волокна укрепляют иммунитет, поскольку впитывают минеральные вещества. Клетчатка помогает организму справиться с воспалением слизистых.

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Клетчатку в высокой концентрации содержат бобовые, белый рис, злаковые, свежие овощи и фрукты, орехи, оливки.

Из овощей следует особое внимание обратить на зеленый горошек, брюссельскую капусту, брокколи, морковь. Из фруктов – яблоки, бананы, персики, ягоды малина и ежевика.

Суточная норма употребления клетчатки – 25–30 г. Это около 400 г овощей и фруктов в день.

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