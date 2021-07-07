Неизвестные убили президента Гаити

В заявлении говорится, что нападение произошло около часа ночи в среду, 7 июля, и некоторые из неустановленных нападавших говорили по-испански. Президент Гаити получил смертельные травмы, а первая леди Мартина Моиз была ранена и сейчас проходит лечение.

La résidence du président de la République, Jovenel Moïse attaquée vers 1h du matin ce mercredi, il est blessé mortellement, selon le pm ai @claudejoseph03.Blessée par balle, la Première Dame prend les soins que nécessite son cas. pic.twitter.com/BuHKv5cFwf

— Marie Samuelle Charles (@SamuelleCharles) July 7, 2021

Miami Herald пишет, что, согласно видео, снятом людьми в районе дома президента, нападавшие утверждали, что являются агентами Управления по борьбе с наркотиками США.

Источник издания сообщил, что нападавшие, один из которых говорил по-английски с американским акцентом, на самом деле не были сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками. Он считает их наемниками.

Местные жители сообщили, что слышали выстрелы и видели людей в черном, бегающих по окрестностям. Также есть сообщения о взрыве гранаты и использовании дронов, но они пока не подтверждены.

Контекст:

Моиз занимал пост президента Гаити с 7 февраля 2017 года. В 2018 году в стране прошли протесты из-за правления Моиза. Президента Гаити обвиняли в том, что он не расследовал дела о коррупции бывшего правительства страны – митингующие требовали его отставки.

В феврале этого года правительство Гаити сообщило о задержании более 20 человек по обвинениям в причастности к заговору с целью свержения и убийства Моиза.

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