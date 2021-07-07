 

Стрельба в Киеве. В полиции говорят, что речь идет о конфликте между новым и старым владельцами квартиры

07.07.2021, 13:22, Новости дня
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Об этом начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко рассказал на брифинге после задержания стрелка, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

Правоохранители приехали по вызову на конфликт. Какая из сторон вызвала полицию, пока не известно.

Мужчина забаррикадировался в квартире и стрелял через дверь. По словам Крищенко, было как минимум два выстрела. Пострадали двое: у полицейского огнестрельное ранение руки, у еще одного человека, гражданского – ранение лица. Глава столичной полиции уточнил, что переговоры с мужчиной вели более часа. 

По словам Крищенко, с мужчиной в квартире была женщина, возможно, это его жена. Она не была заложницей, подчеркнул глава столичной полиции.

Telegram-канал Новини.LIVE сообщал, что стрелка зовут Иван Мартынюк, ему 38 лет.

Родственник Мартынюка в общении с журналистами рассказывал, что “это его квартира, которую у него пытаются забрать”. По словам мужчины, полицию, потому что Мартынюка “незаконно хотели забрать квартиру” некие люди “в черном”. Видео общения родственника со СМИ опубликовал Telegram-канал “Политика Страны”.

По его словам, квартиру продали на аукционе СЕТАМ.

Крищенко уточнил, что жилье решили штурмовать, когда стрелок поджег квартиру, так как возникла угроза для всего дома. 

Контекст:

Мужчину, который забаррикадировался в квартире, задержали. Перед этим он поджег квартиру.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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